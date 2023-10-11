Назван самый популярный в мире модный бренд

Lyst: итальянская марка Miu Miu стала самым популярным в мире модным брендом

Эксперты платформы Lyst, специализирующейся на анализе потребительского поведения в индустрии моды, назвали самый популярный модный бренд в мире в третьем квартале 2023 года.

Согласно исследованию, лидирующую позицию занял итальянский бренд Miu Miu. На втором месте оказалась испанская марка Loewe, на третьем — Prada, которой принадлежит Miu Miu.

На четвертой и пятой строках рейтинга расположились Bottega Veneta и Versace. Также в десятку вошли Saint Laurent, Moncler, Valentino, Jacquemus и Burberry.

В июле компания Lyst назвала самый популярный модный бренд в мире во втором квартале 2023 года. Так, по данным аналитиков, первой в списке востребованных люксовых марок стала Loewe. При этом вторую и третью строчку в рейтинге заняли итальянские бренды Prada и Versace.