Ставку по ипотеке захотели снизить до двух процентов для некоторых россиян

Для мобилизованных участников СВО ставку по ипотеке предложили снизить до 2 %

В России захотели снизить ставку по ипотеке до двух процентов для мобилизованных участников специальной военной операции (СВО). С таким предложением для некоторых граждан к правительству обратился зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный, пишут «Известия».

«Льготная ипотека для всех семей участников СВО — это крайне важная мера поддержки тех, кто готов отдать за интересы страны не только здоровье, но и свою жизнь. С учетом того, сколько уже сделали для России мобилизованные и добровольцы, предоставление государством для них более выгодных условий жилья не должно становиться предметом рассуждений и экономического торга», — заявил автор инициативы. Парламентарий добавил, что одной из причин его обращения в правительство стали просьбы жен мобилизованных.

Выборный считает, что семьи мобилизованных должны быть социально защищены и получать заслуженные льготы по приобретению жилья. Депутат отметил, что мера уже реализуется в отдельных регионах России. «Это не только покажет заботу государства о мобилизованных, но и поднимет их боевой дух», — подчеркнул парламентарий.

Ранее участников СВО предложили освободить от налога при продаже квартиры. Сейчас налог в размере 13 процентов взимается при продаже квартиры или дома в течение пяти лет с начала владения. Законопроект, освобождающий от выплаты налога на доходы физических лиц семьи участников СВО, не предполагает ограничений по сроку приобретения жилья, пояснили авторы инициативы.