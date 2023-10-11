Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
08:11, 11 октября 2023Среда обитания

Ставку по ипотеке захотели снизить до двух процентов для некоторых россиян

Для мобилизованных участников СВО ставку по ипотеке предложили снизить до 2 %

Фото: Агентство «Москва»

В России захотели снизить ставку по ипотеке до двух процентов для мобилизованных участников специальной военной операции (СВО). С таким предложением для некоторых граждан к правительству обратился зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный, пишут «Известия».

«Льготная ипотека для всех семей участников СВО — это крайне важная мера поддержки тех, кто готов отдать за интересы страны не только здоровье, но и свою жизнь. С учетом того, сколько уже сделали для России мобилизованные и добровольцы, предоставление государством для них более выгодных условий жилья не должно становиться предметом рассуждений и экономического торга», — заявил автор инициативы. Парламентарий добавил, что одной из причин его обращения в правительство стали просьбы жен мобилизованных.

Выборный считает, что семьи мобилизованных должны быть социально защищены и получать заслуженные льготы по приобретению жилья. Депутат отметил, что мера уже реализуется в отдельных регионах России. «Это не только покажет заботу государства о мобилизованных, но и поднимет их боевой дух», — подчеркнул парламентарий.

Ранее участников СВО предложили освободить от налога при продаже квартиры. Сейчас налог в размере 13 процентов взимается при продаже квартиры или дома в течение пяти лет с начала владения. Законопроект, освобождающий от выплаты налога на доходы физических лиц семьи участников СВО, не предполагает ограничений по сроку приобретения жилья, пояснили авторы инициативы.

Что думаешь? Оцени!
    Нина Ташевская
    Обсудить
    Последние новости

    Армия Израиля нанесла удары по военно-морским объектам ХАМАС

    Россиянин выиграл в бильярд 150 тысяч рублей и попал в колонию

    В России начали сокращать полеты из-за проблем с двигателями

    Квартира семьи Зеленского в Крыму выставлена на продажу

    В Госдуме спрогнозировали скорое возвращение в Россию уехавших знаменитостей

    Ставку по ипотеке захотели снизить до двух процентов для некоторых россиян

    Володин обвинил США в разжигании войны в Израиле ради собственного обогащения

    В Израиле нашли тела 200 обезглавленных

    В России захотели распространить статьи КоАП на уехавших россиян

    Семейная пара гуляла в лесу и обнаружила пугающую находку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости