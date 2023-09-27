Некоторых россиян предложили освободить от налога с продажи квартиры

В Госдуму внесли инициативу по отмене налога с продажи жилья для участников СВО

Госдума рассмотрит законопроект по отмене налога с продажи квартиры для участников специальной военной операции (СВО). С такой инициативой выступила фракция «Справедливая Россия — За правду», рассказал председатель партии Сергей Миронов. Его слова приводит ТАСС.

Сейчас налог в размере 13 процентов взимается при продаже квартиры или дома в течение пяти лет с начала владения. Законопроект, освобождающий от выплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) семьи участников СВО, не предполагает ограничений по сроку приобретения жилья, пояснил Миронов.

Ранее предложение снизить налог при продаже недвижимости направил в кабмин глава ЛДПР Леонид Слуцкий. При продаже жилых домов, квартир, комнат, находящихся в собственности менее трех лет, НДФЛ в размере 13 процентов рассчитывается от итоговой суммы проданного жилья, уменьшенной на два миллиона, а не на один, как это происходит сейчас.

13 июня президент России Владимир Путин подписал закон, отменяющий начисление пеней за неуплату жилищно-коммунальных услуг участникам СВО, а также их семьям. Согласно документу, неуплата ими коммунальных услуг в период спецоперации не будет караться штрафом. Кроме того, аналогичные санкции не будут применяться и при несвоевременной или неполной оплате жилого помещения либо взноса на капремонт общего имущества в многоквартирном доме.