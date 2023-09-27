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13:31, 27 сентября 2023Среда обитания

Некоторых россиян предложили освободить от налога с продажи квартиры

В Госдуму внесли инициативу по отмене налога с продажи жилья для участников СВО

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Госдума рассмотрит законопроект по отмене налога с продажи квартиры для участников специальной военной операции (СВО). С такой инициативой выступила фракция «Справедливая Россия — За правду», рассказал председатель партии Сергей Миронов. Его слова приводит ТАСС.

Сейчас налог в размере 13 процентов взимается при продаже квартиры или дома в течение пяти лет с начала владения. Законопроект, освобождающий от выплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) семьи участников СВО, не предполагает ограничений по сроку приобретения жилья, пояснил Миронов.

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Ранее предложение снизить налог при продаже недвижимости направил в кабмин глава ЛДПР Леонид Слуцкий. При продаже жилых домов, квартир, комнат, находящихся в собственности менее трех лет, НДФЛ в размере 13 процентов рассчитывается от итоговой суммы проданного жилья, уменьшенной на два миллиона, а не на один, как это происходит сейчас.

13 июня президент России Владимир Путин подписал закон, отменяющий начисление пеней за неуплату жилищно-коммунальных услуг участникам СВО, а также их семьям. Согласно документу, неуплата ими коммунальных услуг в период спецоперации не будет караться штрафом. Кроме того, аналогичные санкции не будут применяться и при несвоевременной или неполной оплате жилого помещения либо взноса на капремонт общего имущества в многоквартирном доме.

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    Виктория Клабукова
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