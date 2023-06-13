Участникам спецоперации отменили пени за неуплату ЖКУ

Президент Путин подписал закон, отменяющий участникам СВО пени за неуплату ЖКУ

Президент России Владимир Путин во вторник, 13 июня, подписал закон, отменяющий начисление пеней за неуплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) в период специальной военной операции (СВО) на Украине ее участникам, а также их семьям. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно ему, неуплата ими коммунальных услуг в период СВО не будет караться штрафом. Кроме того, аналогичные санкции не будут применяться и при несвоевременной или неполной оплате жилого помещения либо взноса на капремонт общего имущества в многоквартирном доме.

В настоящий момент в России пени по долгам за жилищно-коммунальные услуги начисляют с 31-го дня просрочки, их размер составляет 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка от суммы задолженности за каждый день просрочки. Начиная с 91-го дня размер штрафа увеличивается до 1/130 ставки рефинансирования.

Впервые о возможной отмене пеней за неуплату ЖКУ стало известно в марте 2023 года, когда соответствующий законопроект был поддержан правительством и принят Госдумой в первом чтении. В отзыве правительства на проект было сказано, что в материалах к нему необходимо отразить информацию о возможной потребности в оказании финансовой помощи бюджетам российских субъектов из федерального бюджета, а также о дополнительных расходах консолидированных бюджетов субъектов России на реализацию положений законопроекта.

