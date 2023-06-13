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18:39, 13 июня 2023Среда обитания

Участникам спецоперации отменили пени за неуплату ЖКУ

Президент Путин подписал закон, отменяющий участникам СВО пени за неуплату ЖКУ
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин во вторник, 13 июня, подписал закон, отменяющий начисление пеней за неуплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) в период специальной военной операции (СВО) на Украине ее участникам, а также их семьям. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно ему, неуплата ими коммунальных услуг в период СВО не будет караться штрафом. Кроме того, аналогичные санкции не будут применяться и при несвоевременной или неполной оплате жилого помещения либо взноса на капремонт общего имущества в многоквартирном доме.

В настоящий момент в России пени по долгам за жилищно-коммунальные услуги начисляют с 31-го дня просрочки, их размер составляет 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка от суммы задолженности за каждый день просрочки. Начиная с 91-го дня размер штрафа увеличивается до 1/130 ставки рефинансирования.

Впервые о возможной отмене пеней за неуплату ЖКУ стало известно в марте 2023 года, когда соответствующий законопроект был поддержан правительством и принят Госдумой в первом чтении. В отзыве правительства на проект было сказано, что в материалах к нему необходимо отразить информацию о возможной потребности в оказании финансовой помощи бюджетам российских субъектов из федерального бюджета, а также о дополнительных расходах консолидированных бюджетов субъектов России на реализацию положений законопроекта.

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    Полина Кислицына
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