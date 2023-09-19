В России предложили снизить налог при продаже недвижимости

Слуцкий направит в кабмин проект о снижении налога при продаже недвижимости

Глава ЛДПР Леонид Слуцкий предложил снизить налог при продаже недвижимости в России, соответствующий проект он направит в кабмин, передает ТАСС.

Предполагается внести изменения в Налоговый кодекс РФ. При продаже жилых домов, квартир, комнат, находящихся в собственности менее трех лет, налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 13 процентов рассчитывается от итоговой суммы проданного жилья, уменьшенной на два миллиона, а не на один, как это происходит сейчас.

Как отметил Слуцкий, предложенная инициатива позволит сохранить семейный бюджет и направить больше средств на покупку новой недвижимости, фактически снизив сумму уплачиваемого налога. Глава ЛДПР также напомнил, что за последние пять лет стоимость квадратного метра выросла на 60 процентов на вторичном рынке и на 110 — на первичном.

Ранее россиянам напомнили, что налоговый вычет на детей могут получить родители и их супруги, усыновители, опекуны, попечители, приемные родители и их супруги, которые платят НДФЛ с доходов.

