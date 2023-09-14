Россиянам напомнили о возможности получить налоговый вычет на детей

РИАМО: налоговый вычет на одного ребенка составляет 1,4 тысячи рублей в месяц

Налоговый вычет на детей могут получить родители и их супруги, усыновители, опекуны, попечители, приемные родители и их супруги, которые платят НДФЛ с доходов, передает РИАМО.

Вычет выплачивается на детей младше 18 лет. При этом если совершеннолетний ребенок обучается очно в вузе или колледже, вычет на него предоставляют во время всего срока обучения вплоть до 24 лет.

Стандартный вычет получают с зарплаты, премий, отпускных, больничных, а также выплат по срочным договорам и договорам ГПХ и доходов физических лиц от аренды. Кроме того, право на выплату имеют предприниматели, которые платят налоги в размере 13 процентов.

Сумма налогового вычета зависит от количества детей. За первого ребенка полагается 1,4 тысячи рублей в месяц, за второго также 1,4 тысячи, на третьего и каждого последующего — по три тысячи рублей. При наличии нескольких детей вычеты по ним суммируются.

Родитель может получить вычет за последние три года, если за это время не подавал документы на него. Для этого нужно заполнить на сайте ФНС декларацию 3-НДФЛ, загрузить на сайт копии и оригиналы документов, дающих право на выплату, а также справку о доходах. Затем необходимо подать заявление о возврате налога.

Налоговый вычет можно оформить и через работодателя. Для этого нужно написать на его имя заявление и приложить к нему необходимые документы.

Ранее в Госдуме россиянам напомнили, как сэкономить на налогах при продаже квартиры. Продать квартиру, не уплачивая подоходный налог, можно после истечения минимального срока владения — то есть через пять лет после ее покупки.