Норвегия предоставит многомиллионную помощь Украине

МИД Норвегии анонсировал выделение около $19 млн на разминирование Украины

Норвегия выделит многомиллионную помощь Украине на разминирование территории. Об этом сообщил МИД королевства, передает ТАСС.

«Правительство Норвегии решило предоставить дополнительно 200 миллионов норвежских крон (около 19 миллионов долларов — прим. «Ленты.ру») на зачистку от мин и других подрывных средств», — сказано в заявлении.

Ранее Великобритания анонсировала новый крупный пакет военной помощи для Киева. На встрече Контактной группы в Брюсселе министр обороны страны Грант Шаппс объявит о предоставлении помощи на сумму более чем в 100 миллионов фунтов стерлингов (около 122 миллионов долларов) Британией и ее союзниками.