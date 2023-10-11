Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:49, 11 октября 2023Мир

Норвегия предоставит многомиллионную помощь Украине

МИД Норвегии анонсировал выделение около $19 млн на разминирование Украины

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Норвегия выделит многомиллионную помощь Украине на разминирование территории. Об этом сообщил МИД королевства, передает ТАСС.

«Правительство Норвегии решило предоставить дополнительно 200 миллионов норвежских крон (около 19 миллионов долларов — прим. «Ленты.ру») на зачистку от мин и других подрывных средств», — сказано в заявлении.

Ранее Великобритания анонсировала новый крупный пакет военной помощи для Киева. На встрече Контактной группы в Брюсселе министр обороны страны Грант Шаппс объявит о предоставлении помощи на сумму более чем в 100 миллионов фунтов стерлингов (около 122 миллионов долларов) Британией и ее союзниками.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Заикина
    Обсудить
    Последние новости

    В Израиле сообщили о 200 обезглавленных телах, в том числе детях. Как весь мир поверил в этот фейк?

    Опубликованы данные о числе жертв новой эскалации конфликта Израиля и Палестины

    Полковник назвал возможное направление «последнего рывка» ВСУ

    Россиянам перечислили плюсы и минусы покупки жилья со скидкой

    В ОАК пообещали сдать запланированные Ил-76МД-90А в срок

    Бывшего замначальника российской колонии осудят за коррупцию

    В Финляндии обнаружили место утечки газопровода Balticconnector

    Пост Кайли Дженнер о конфликте Израиля и Палестины лишил ее миллиона подписчиков

    В Кремле заявили об отсутствии переговоров с Ереваном по поводу миротворцев

    На рынке недвижимости в России увидели предпосылки кризиса

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости