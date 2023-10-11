Украина получит новый крупный пакет военной помощи от Запада

Британия и ее союзники выделят 122 миллиона долларов на военную помощь Украине

На встрече Контактной группы в Брюсселе министр обороны Британии Грант Шаппс объявит о предоставлении Украине крупного пакета военной помощи на сумму более чем в 100 миллионов фунтов стерлингов (около 122 миллионов долларов) Британией и ее союзниками. Об этом стало известно из заявления Министерства обороны Британии на официальном сайте правительства страны.

Военное ведомство заявляет, что средства будут выделены из Международного фонда поддержки Украины (IFU), членами которого являются Британия, Дания, Норвегия, Швеция, Нидерланды, Исландия и Литва. «Новый пакет военной поддержки для Украины стоимостью более чем в 100 миллионов фунтов будет объявлен сегодня», — говорится в заявлении.

Отмечается, что финансирование будет потрачено на обеспечение расчистки минных полей, обслуживание боевых машин и укрепление оборонительных сооружений для защиты важных объектов инфраструктуры, а также будет включать оборудование для наведения мостов и переправ, а также инженерные машины.

Ранее стало известно, что Британия выделит еще 53 миллиона долларов на гуманитарную помощь Украине. Сообщается, что новые ассигнования на оказание помощи Украине включают в себя 41 миллион долларов для ООН и благотворительных организаций, предоставляющих укрытие и теплую зимнюю одежду, а также 12 миллионов долларов на электроэнергию для домохозяйств.