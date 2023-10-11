Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:40, 11 октября 2023Мир

Украина получит новый крупный пакет военной помощи от Запада

Британия и ее союзники выделят 122 миллиона долларов на военную помощь Украине

Фото: Gleb Garanich / Reuters

На встрече Контактной группы в Брюсселе министр обороны Британии Грант Шаппс объявит о предоставлении Украине крупного пакета военной помощи на сумму более чем в 100 миллионов фунтов стерлингов (около 122 миллионов долларов) Британией и ее союзниками. Об этом стало известно из заявления Министерства обороны Британии на официальном сайте правительства страны.

Военное ведомство заявляет, что средства будут выделены из Международного фонда поддержки Украины (IFU), членами которого являются Британия, Дания, Норвегия, Швеция, Нидерланды, Исландия и Литва. «Новый пакет военной поддержки для Украины стоимостью более чем в 100 миллионов фунтов будет объявлен сегодня», — говорится в заявлении.

Отмечается, что финансирование будет потрачено на обеспечение расчистки минных полей, обслуживание боевых машин и укрепление оборонительных сооружений для защиты важных объектов инфраструктуры, а также будет включать оборудование для наведения мостов и переправ, а также инженерные машины.

Ранее стало известно, что Британия выделит еще 53 миллиона долларов на гуманитарную помощь Украине. Сообщается, что новые ассигнования на оказание помощи Украине включают в себя 41 миллион долларов для ООН и благотворительных организаций, предоставляющих укрытие и теплую зимнюю одежду, а также 12 миллионов долларов на электроэнергию для домохозяйств.

Что думаешь? Оцени!
    Дарья Балацкая
    Обсудить
    Последние новости

    Украинский беспилотник со взрывчаткой второй раз атаковал российскую колонию

    Альтернатива для Германии обновила рекорд по популярности в стране

    Глава ФСБ назвал планы Украины совершить диверсии против АЭС ядерным терроризмом

    Столкновение поездов в московском метро попало на видео

    Порнозвезда рассказала о двухнедельном браке

    Назван лучший МФЦ в России

    В ФСБ раскрыли данные о подготовке террористов и наемников для Украины

    Треть российских предпринимателей заявили о вере в эзотерические практики

    ВСУ пожаловались на российские среднекалиберные орудия

    50-летняя Хайди Клум показала лицо без макияжа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости