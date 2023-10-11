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18:46, 11 октября 2023Мир

Украине отправят боеприпасы на сумму 55 миллионов долларов

Швеция, Норвегия и Дания отправят Киеву боеприпасы более чем на 55 млн долларов

Фото: Press service of the Ukrainian Armed Forces General Staff / Reuters

Скандинавские страны — Швеция, Норвегия и Дания — отправят Украине боеприпасы на сумму на сумму 600 миллионов крон (примерно 55,2 миллиона долларов). Об этом сообщает Aftenposten.

Швеция предоставляет около 180 миллионов норвежских крон (16,6 миллиона долларов), Норвегия — 200 миллионов крон (18,4 миллиона долларов), а Дания – около 220 миллионов крон (20,3 миллиона долларов).

«Мы используем оборонное соглашение с [компанией] Nammo [Nordic Ammunition Company], что позволяет нам резко увеличить производство [боеприпасов]», — заявил в ходе совместной пресс-конференции в Брюсселе министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам.

Как уточняет Минобороны Дании, страны Северной Европы также усилят совместное производство артиллерийских боеприпасов под эгидой оборонного сотрудничества NORDEFCO. «Существует большая потребность в увеличении производственных мощностей европейской оборонной промышленности», — отметил министр обороны Троелс Лунд Поульсен.

Боеприпасы будут доставлены на Украину в течение 2024 года.

Ранее стало известно, что Британия и ее союзники выделят 122 миллиона долларов на военную помощь Украине. Средства будут выделены из Международного фонда поддержки Украины, членами которого являются Британия, Дания, Норвегия, Швеция, Нидерланды, Исландия и Литва.

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    Алина Гончарова
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