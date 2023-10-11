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17:05, 11 октября 2023Россия

Российский подросток обиделся на подругу и «заминировал» городскую администрацию

На Урале подросток обиделся на подругу и «заминировал» городскую администрацию

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

На Урале подросток сильно обиделся на подругу и «заминировал» от ее лица городскую администрацию. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Инцидент произошел в городе Урай Ханты-Мансийского автономного округа. 16-летний студент первого курса местного политехнического колледжа, будучи в отношениях, флиртовал с другой. В какой-то момент она слила переписку его девушке. Пара поругалась, и россиянин решил отомстить.

Он написал сообщение, в котором предупредил о бомбе в здании и предложил «не повторять судьбу города Магнитогорска», и оставил имя и адрес подруги. Но отправил послание со своего компьютера. Его быстро вычислили и завели уголовное дело о заведомо ложном сообщении о терроризме.

Ранее в якутском Мирном военный комиссар Юрий Чуба «заминировал» свой военкомат для проверки компетентности сторожа.

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    Евгения Куликова
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