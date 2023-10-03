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14:26, 3 октября 2023Россия

Военком в российском городе «заминировал» свой военкомат

В якутском Мирном военком Чуба «заминировал» военкомат для проверки сторожа
Юрий Чуба

Юрий Чуба. Кадр: Алмазный край / YouTube

В якутском Мирном военный комиссар Юрий Чуба «заминировал» свой военкомат для проверки компетентности сторожа. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

По данным издания, в августе 2021 года военком в российском городе находился в отпуске, однако работа его не отпускала. Чубу рассказали, что его заместительница не подписала табели учета рабочего времени, а без этого весь трудовой процесс встал.

Тогда комиссар позвонил женщине, но ответа не дождался. После этого он решил набрать военкомат.

Трубку поднял сторож. Охранник не узнал большого начальника, поэтому тот решил его проучить: объявил, что военкомат заминирован и через 15 минут все взорвется. Чуба предполагал, что ему перезвонят, как это указано в инструкции, однако охранник сразу доложил о минировании в ФСБ.

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Силовики очень удивились, когда узнали, что об угрозе взрыва заявил начальник военкомата. Чуба не стал ничего отрицать и разъяснил, как все было в действительности.

Тем не менее в отношении военкома из Мирного возбудили уголовное дело по статье о ложном сообщении о теракте. Арестовывать Чубу не стали: суд приговорил военного к штрафу в размере 200 тысяч рублей.

В России с 1 октября ввели штрафы за неоказание содействия военкоматам. По новым нормам, появилось административное наказание за несвоевременное оповещение или необеспечение явки лиц, подлежащих мобилизации, а также за отказ от содействия мобилизации.

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    Анна Щербакова
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