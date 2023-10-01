В России ввели штрафы за неоказание содействия военкоматам

В России с 1 октября ввели штрафы за неоказание содействия военкоматам

С 1 октября в России вступил в силу закон, вводящий штрафы для работодателей и должностных лиц за неоказание содействия военным комиссариатам во время проведения мобилизации. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

По новым нормам, появилось административное наказание за несвоевременное оповещение или необеспечение явки лиц, подлежащих мобилизации, а также за отказ от содействия мобилизации. Должностным лицам за это грозит штраф в размере 60-80 тысяч рублей, а юридическим лицам — в размере 400-500 тысяч рублей.

Аналогичным образом будут наказывать должностных и юридических лиц, не обеспечивших поставку техники на сборные пункты и в воинские части в соответствии с планом мобилизации. Это касается, например, ответственных за это чиновников и подрядчиков, объяснил «Ленте.ру» юрист Илья Весновский.

Ранее в Министерстве обороны России рассказали, что осенний призыв на срочную службу в Вооруженных силах страны в 2023 году пройдет во всех субъектах федерации, в том числе в новых регионах — в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Херсонской и Запорожской областях.