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06:30, 29 сентября 2023Россия

Объяснены новые штрафы за непоставку техники на сборные пункты при мобилизации

Юрист Весновский: штрафы за непоставку техники в мобилизацию не коснутся граждан
СюжетУказ Путина о введении военного положения в новых регионах

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Новые штрафы за неисполнение обязанности по поставке техники на сборные пункты и в войска при мобилизации, которые начнут действовать с 1 октября, не касаются воинского учета внедорожников и не будут распространяться на граждан. Об этом рассказал «Ленте.ру» адвокат Илья Весновский.

В конце июля президент России Владимир Путин подписал изменения в Кодекс об административных (КоАП), кратно увеличивающие штрафы за ряд нарушений при мобилизации. В частности, документ вводит ответственность за непоставку техники на сборные пункты или в воинские части.

По словам юриста Весновского, речи о возможном изъятии имущества граждан не идет. Статья 19.38 КоАП предусматривает ответственность только для организаций и должностных лиц, ответственных за поставку техники армии, пояснил он.

Имеющиеся опасения о возможном изъятии у граждан внедорожников или иного имущества беспочвенны. Даже после вступления комментируемых изменений в силу подобной возможности у органов государственной власти не возникает

Илья Весновскийадвокат

Изъятие для нужд обороны имущества граждан возможно только при введении военного положения, напомнил юрист. Но даже в этом случае изымать смогут лишь указанную в приказе Минобороны технику, продолжил он. В утвержденном Минобороны перечне к подлежащей изъятию технике относятся дорожно-строительные и подъемно-транспортные механизмы, а также ряд иных технических средств. При этом изъятие должно происходить с последующей выплатой государством стоимости имущества, заключил Весновский.

Весной 2023 года в Бурятии глава района попросил местных жителей передавать ненужные автомобили для нужд спецоперации. По словам чиновника, военнослужащие нуждаются в машинах, при этом власти района не могут позволить себе покупку автомобилей.

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    Алан Босиков
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