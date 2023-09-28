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11:02, 28 сентября 2023Россия

В России в 10 раз вырастут штрафы за неявку в военкомат

Штрафы за неявку в военкомат поднимут до 30 тысяч рублей с 1 октября

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

С 1 октября в России вырастет размер штрафов за неявку в военкомат без уважительной причины. Это следует из документа, опубликованного на официальном портале правовой информации.

До сих пор штраф за подобное правонарушение был от 500 до 3 тысяч рублей. Теперь размеры взысканий существенно поднимут — они составят от 10 до 30 тысяч рублей, то есть максимальное наказание вырастет в десять раз.

Законопроект еще в 2019 году внес в Государственную Думу зампредседателя Комитета нижней палаты парламента по обороне Андрей Красов вместе с группой других депутатов. Документ прошел первое чтение весной 2021 года, затем его существенно доработали.

Помимо этого, с 1 октября вводятся штрафы за неоказание содействия военкоматам в период мобилизации. За это, согласно новым нормам, должностным лицам грозит штраф в размере 60-80 тысяч рублей, а юридическим лицам — в размере 400-500 тысяч рублей.

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    Зураб Дарахвелидзе
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