Обнаруженный свекровью в чемодане предмет заставил невестку устыдиться

Пользовательница Reddit с ником brigettewithnod поделилась историей, как ее свекровь обнаружила в чемодане предмет, заставивший ее устыдиться. Она отметила, что чувствует себя совершенно подавленной после случившегося.

Женщина рассказала, что она с ребенком и мужем приехала к семье супруга в отпуск. Свекровь вызвалась помочь ей с ребенком, пока она с мужем готовилась ко сну. Авторша поста также упомянула, что рядом с матерью мужа и сыном оставила чемодан.

Внезапно свекровь заметила в чемодане секс-игрушку, достала ее, после чего показала предмет внуку и понюхала его. «Ситуацию еще усугубило то, что она спросила: "Что это? Вкусно пахнет!"», — добавила невестка.

Ей пришлось объяснить свекрови, что это интимный аксессуар. По словам героини истории, она до сих пор чувствует себя подавленной. «Я хочу утопиться в океане. Его семья открыто говорит о сексе, и мы еще долго будем вспоминать это, смеясь. Но как же мне стыдно», — призналась brigettewithnod.

В комментариях пользователи призвали женщину не переживать о случившемся и думать об этом позитивно. Некоторые из них усомнились в том, что свекровь не знает, что такое секс-игрушка. «Если семья так открыто говорит о сексе, то вряд ли она не знает, что такое вибратор», — заявил один из них.

Ранее парень рассказал на Reddit, как по ошибке вскрыл посылку матери и обнаружил в ней пикантное содержимое. Внутри находились четыре секс-игрушки.