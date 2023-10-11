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09:37, 11 октября 2023Силовые структуры

Нападение пары грабителей на россиянина днем на людной улице попало на видео

Пара грабителей напала на мужчину на людной улице в Москве

Нападение пары грабителей на москвича днем на людной улице в столице попало на видео. Запись с камеры уличного наблюдения предоставили «Ленте.ру» в московском главке МВД.

На кадрах видно, как мужчина и женщина набрасываются на прохожего и отбирают у него телефон, после чего убегают.

Москвич, лишившийся своего гаджета, обратился в полицию. Ее сотрудники по горячим следам задержали 47-летнего мужчину и 33-летнюю женщину на востоке столицы. К моменту поимки они уже успели сбыть похищенный телефон и потратить вырученные за него деньги. Против них возбуждено уголовное дело, они заключены под стражу. Полицейские проверяют пару на причастность к другим аналогичным преступлениям.

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    Любовь Ширижик
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