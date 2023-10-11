Описан портрет идеального арендатора квартиры в Москве

Идеальными квартирантами названы семьи с постоянной работой в Москве

Идеальным арендатором квартиры в Москве является семья с постоянной работой в столице. Его портрет, ссылаясь на мнение собственников сдаваемых объектов, описала «Российская газета».

Авторы публикации отметили, что семья обладает большими шансами снять квартиру в короткие сроки даже в том случае, если у супругов есть на руках маленький ребенок или чистоплотное домашнее животное. «Сложности возникают, если дети постарше, а животные покрупнее», — добавили они.

Другой важный признак, которым должен обладать идеальный квартирант для хозяев жилья в столице, — прописка в Москве или Подмосковье либо в другом российском регионе. В заключение авторы публикации обратили внимание на национальность и гражданство потенциального арендатора недвижимости, назвав наименее привлекательным квартиросъемщиком человека без российского паспорта. Для него, рассказали они, поиск жилья «вообще превратится в квест».

В октябре арендаторов недвижимости предупредили о популярной схеме мошенничества. По словам эксперта компании «ТСН Недвижимость» Алексея Яцюка, арендодатели-аферисты часто требуют предоплату до показа квартиры.