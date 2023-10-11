Опубликованы данные о числе жертв новой эскалации конфликта Израиля и Палестины

Минздрав Сектора Газа: 950 граждан погибли и еще 5000 получили ранения

Опубликованы данные о числе жертв новой эскалации конфликта между Израилем и Палестиной. По данным министерства здравоохранения сектора Газа, 950 граждан погибли и еще 5000 получили ранения различной степени тяжести. Об этом говорится в заявлении, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Заместитель главы минздрава доктор Юсеф Абу Аль-Риш сообщает, что все больничные койки заняты ранеными, а лекарства и медицинские расходные материалы заканчиваются.

В свою очередь, Министерство здравоохранения Палестины уточняет, что приблизительно 60 процентов жертв — это женщины и дети.

Ранее стало известно, что жертвами израильского удара в секторе Газа стали несколько журналистов. Сообщалось, что удар, убивший журналистов, был нанесен по жилой башне к западу от города Газа.