Жертвами израильского удара в секторе Газа стали несколько журналистов

Quds: в результате авиаудара по сектору Газа погибли несколько журналистов

В результате израильского авиаудара по жилому дому в секторе Газа несколько журналистов были убиты, есть раненые. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на палестинский портал Quds.

Как уточнило издание, удар был нанесен по жилой башне к западу от города Газа. «Несколько журналистов были убиты, также есть раненые», — говорится в сообщении. Агентство WAFA сообщило, что израильская армия также обстреляла четыре машины скорой помощи. Они перевозили раненых на юге сектора Газа.

Ранее стало известно, что четверо российских граждан пропали без вести после атаки радикальной группировки ХАМАС в Израиле. Есть данные о девяти лицах, с которыми родственники не могут выйти на связь. В их числе как те, кто постоянно проживает в Израиле, так и временно находящиеся в стране.