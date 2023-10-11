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01:41, 11 октября 2023Экономика

Orlen получит польскую часть «Ямал — Европа» с долей «Газпрома»

Orlen получит польскую часть газопровода «Ямал — Европа» с долей «Газпрома»

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Польская нефтяная госкомпания Orlen приобретает участок газопровода «Ямал — Европа». Об этом сообщает Reuters.

Уточняется, что российский «Газпром» больше не будет иметь доли в 48 процентов в компании EuRoPol GAZ, которой принадлежит этот участок газопровода.

«Сегодняшнее решение является еще одним шагом к восстановлению полного контроля польских субъектов над стратегической газовой инфраструктурой страны», — подчеркнул председатель правления концерна Даниель Обайтек.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков рассказал, что остановка транзита газа через Украину неизбежно приведет к скачку цен, сворачиванию производств и разгону инфляции.

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    Юлия Мискевич
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