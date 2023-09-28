Аналитик допустил рост цен на газ и инфляцию в Европе

Аналитик Юшков: остановка транзита газа через Украину приведет к инфляции в ЕС

Многие европейские страны говорят о том, что им удалось избавиться от зависимости от российского газа, но это заявление не совсем справедливо. Так остановка транзита через Украину неизбежно приведет к скачку цен, сворачиванию производств и разгону инфляции. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков.

Снижение зависимости от российского газа

«На самом деле, покупать российский газ напрямую не запрещено, никаких санкций нет. Но, например, можно посмотреть на кейс Болгарии: страна отказалась переходить на рублевые расчеты в контрактах с "Газпромом", теперь она вынуждена приобретать российский же газ, но через турецкие, сербские, греческие компании», — сказал Юшков.

Он напомнил, что, несмотря на отсутствие формальных запретов на покупку российского газа, у страны нет физической возможности поставлять его в полном объеме. Декларируемое рядом государств снижение зависимости от энергоносителя из России тоже не совсем справедливо, поскольку оказалось вынужденным.

Когда страны говорят, что сократили закупки благодаря некоему хитрому плану — это неправда. Закупки сократили, потому что мы физически не можем его доставить. Европейским компаниям пришлось самостоятельно перестраиваться, без учета каких-то планов ЕС Игорь Юшков аналитик

Баланс рынка

Сбалансировать цены на газ в Европе, по словам Юшкова, удалось в первую очередь за счет сокращения объемов потребления: многие предприятия закрылись, соответственно, упало и потребление энергии. Начавшаяся из-за энергокризиса деиндустриализация в этом году только продолжилась.

«Энергокризис начался не после февраля 2022 года, а еще в 2021 году. Проблемы с поставками газа только усугубили уже имевшуюся проблему, — сказал аналитик. — За полтора года суммарно потрбеление газа сократилось где-то на 90 миллиардов кубометров. Также европейцы часто умалчивают, что вторым по объему поставщиком СПГ в Европу стал "Ямал СПГ"».

Полная остановка

Сегодня поставку газа в Центральную и Северную Европу обеспечивает практически только украинский транзит. По мнению Юшкова, его остановка может привести к росту цен, новой волне сворачивания производств и разгону инфляции.

«Поставки через Украину распределяются на всю Западную, Северо-Запдную части Центральной Европы, иначе российский газ они уже не получают. Труба приходит в Австрию и оттуда уже идет по другим странам. Турецкий поток косвенно снабжает Болгарию, Грецию, Сербию, максимум, куда на север уходит газ, — это Венгрия. Ни в Германию, ни в Италию он уже не попадет», — предупредил аналитик.

Ранее сообщалось, что европейские страны не смогут в ближайшее время отказаться от поставок сжиженного природного газа (СПГ) из РФ. Отказ от закупки российского СПГ по действующим долгосрочным контрактам обернется для стран ЕС финансовыми издержками, а в случае запрета газа лишатся местные терминалы.