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19:09, 26 сентября 2023Экономика

Невозможность отказа Европы от российского СПГ объяснили

Замглавы ФНЭБ Гривач: Европа не откажется от СПГ из РФ из-за опасений дефицита

Фото: Владимир Михайлов / РИА Новости

Европейские страны не смогут в ближайшее время отказаться от поставок сжиженного природного газа (СПГ) из РФ, считает замглавы Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач. Его слова приводит РИА Новости.

Отмечается, что европейцы опасаются возможных холодов и рисков дефицита газа предстоящей зимой. По словам эксперта, отказ от закупки российского СПГ по действующим долгосрочным контрактам обернется для стран ЕС финансовыми издержками, а в случае запрета газа лишатся местные терминалы.

Ранее сообщалось, что страны Европейского союза в 2023 году планируют импортировать рекордное количество СПГ из России. Италия и Испания вместе с Китаем входят в тройку лидеров по объему закупок этого вида российского топлива. По данным экспертов, европейцы в целом замещают недополучаемые по «Северному потоку» объемы за счет СПГ, также ЕС сократил собственное потребление газа на 17 процентов.

Заместитель главы Еврокомиссии Марош Шефчович назвал почти невыполнимой миссией полный отказ от поставок российского газа. При этом он подчеркнул, что вложения в инфраструктуру и поиск новых партнерских отношений продолжатся ради снижения импорта СПГ из России.

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    Дмитрий Воронин
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