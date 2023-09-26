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04:56, 26 сентября 2023Интернет и СМИ

Назван способ замещения Европой газа из «Северных потоков»

РИА: страны Европы замещают газ из «Северных потоков» поставками СПГ

Фото: командование обороны Дании / РИА Новости

Портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин рассказал, что европейские страны замещают недополучаемый из магистрали «Северный поток» трубопроводный газ из России поставками сжиженного природного газа (СПГ) из США, Катара и Алжира. Его слова приводит РИА Новости.

Эксперт также уточнил, что часть «невостребованного» СПГ со стороны КНР ушла в Евросоюз (ЕС). Кроме этого, Скрябин заметил, что помимо замещения, ЕС еще и существенно сократил собственное потребление газа — на порядка 17 процентов.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов отметил, что ключевым источником компенсации российского газа стал американский СПГ, объемы импорта которого существенно возросли. Он добавил, что если зима окажется холодной, то даже с учетом рекордных поставок СПГ и полных хранилищ для Европы возможны определенные риски.

Ранее посол России в Дании Владимир Барбин заявил, что Москва продолжит добиваться проведения всестороннего, прозрачного и беспристрастного расследования всех аспектов подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2».

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    Екатерина Подвигина
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