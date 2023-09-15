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11:34, 15 сентября 2023Мир

Лавров заявил о заметании под ковер ситуации с «Северными потоками»

Лавров: Запад заметает под ковер ситуацию с «Северными потоками»

Фото: Danish Defence Command / Forsvaret Ritzau Scanpix / Reuters

Запад заметает под ковер ситуацию со взрывами на российских газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе «круглого стола» по ситуации вокруг Украины. Трансляция доступная на сайте Министерства иностранных дел РФ.

«Взорвали газопроводы "Северные потоки" год назад, никто даже пальцем не пошевелил, чтобы каким-то транспарентным образом расследовать это. Все это заметается под ковер», — сказал министр.

Ранее глава ведомства федерального канцлера ФРГ Олафа Шольца Вольфганг Шмидт признался, что еще год назад узнал об «украинском следе» в деле подрыва газопроводов «Северный поток». Он сообщил, что после подрыва трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» генеральный прокурор ФРГ «ясно дал понять, что на основе имеющейся информации множество следов ведет на Украину».

Der Spiegel и телеканал ZDF опубликовали расследование, в котором говорится об ответственности Украины за подрыв газопроводов. По информации изданий, один из подозреваемых — военнослужащий Вооруженных сил Украины, а все участники диверсии подчинялись напрямую главнокомандующему украинской армией Валерию Залужному.

По информации расследователей, летом 2022 года разведка Нидерландов предупредила коллег из Германии о готовящейся диверсии и даже сообщила отдельные детали. Однако эти данные просто затерялись и никому не были переданы.

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    Виктория Кондратьева
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