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10:51, 25 сентября 2023Мир

Китай выступил за объективное расследование взрывов на «Северных потоках»

МИД КНР: необходимо объективное расследование взрывов на «Северных потоках»

Фото: Danish Defence Command / Reuters

Китай выступает за проведение объективного расследования взрывов на «Северных потоках». Об этом заявил официальный представитель министерства иностранных дел страны Ван Вэньбинь в ответ на вопросы журналистов, передает ТАСС.

«КНР поддерживает объективное, справедливое и профессиональное расследование взрывов "Северных потоков"», — заявил дипломат.

Ранее в ходе круглого стола по ситуации вокруг Украины глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Запад заметает под ковер ситуацию со взрывами на российских газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2».

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    Максим Габриелян
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