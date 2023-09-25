Китай выступил за объективное расследование взрывов на «Северных потоках»

МИД КНР: необходимо объективное расследование взрывов на «Северных потоках»

Китай выступает за проведение объективного расследования взрывов на «Северных потоках». Об этом заявил официальный представитель министерства иностранных дел страны Ван Вэньбинь в ответ на вопросы журналистов, передает ТАСС.

«КНР поддерживает объективное, справедливое и профессиональное расследование взрывов "Северных потоков"», — заявил дипломат.

Ранее в ходе круглого стола по ситуации вокруг Украины глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Запад заметает под ковер ситуацию со взрывами на российских газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2».