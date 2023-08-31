ЕС побьет рекорд по импорту СПГ из России

FT: ЕС планирует импортировать рекордное количество СПГ из России в 2023 году

Страны Европейского союза (ЕС) в 2023 году планируют импортировать рекордное количество сжиженного природного газа (СПГ) из РФ вопреки стремлению Запада отказаться от российских энергоресурсов к 2027 году. Об этом пишет издание Financial Times.

Согласно анализу Global Witness, по итогам первого полугодия Италия и Испания стали вторыми и третьими импортерами по объему закупок российского СПГ, первое место занял Китай. Закупки сжиженного природного газа бьют рекорды — они выросли в 2023 году на 40 процентов в сравнении с аналогичным периодом (с января по июль) 2021 года, еще до начала спецоперации на Украине.

Стоимость импортированного СПГ из России в первые семь месяцев года составила для Евросоюза 5,29 миллиарда евро. В итоге западные страны заменили один энергоресурс другим, но не сменили поставщика. «Неважно, поступает ли это по трубопроводу или по морю — это все равно означает, что европейские компании отправляют миллиарды в военный сундук Путина», — заявил шокированный этим фактом активист Global Witness Джонатан Норонья-Гант.

В статье говорится, что уровень импорта из России делает страны Евросоюза уязвимыми перед любыми решениями Москвы.

В июле стало известно, что поставки трубопроводного газа в Европу также достигли рекордных значений. Они обеспечили 16 процентов европейского импорта (14 миллиардов кубометров).