Поставки российского газа в Европу достигли рекорда

Поставки российского газа в Европу в июле стали рекордными с августа 2022 года

В июле 2023 год поставки трубопроводного газа из России в Европу достигли рекордных значений с августа прошлого года. Об этом со ссылкой на доклад Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) сообщает РИА Новости.

Общий объем поставок газа в Европу увеличился на 16 процентов по сравнению с июнем и достиг 13,5 миллиарда кубометров, говорится в документе. Авторы доклада объясняют рост импорта наращиванием поставок их Норвегии, Алжира и России.

Больше половины всего газа в Евросоюз (ЕС) с начала года поставила Норвегия — 56 процентов, или 51 миллиард кубометров за январь-июль. На втором месте среди импортеров Алжир — 19 процентов (17 миллиардов кубометров), сказано в докладе. При этом поставки российского газа обеспечили 16 процентов европейского импорта (14 миллиардов кубометров). Этот в 3,6 раза ниже объема, поставленного из России годом ранее.

ФСЭГ подсчитал, что Европа за январь-июль снизила импорт трубопроводного газа по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 32 процента, до 90,3 миллиарда кубометров. В июле сокращение поставок составило 13 процентов в годовом выражении. Уменьшение такого импорта стране ЕС компенсируют ростом закупок сжиженного (СПГ) и снижением потребления, объясняют эксперты. Так, с начало года Евросоюз нарастил импорт СПГ на 6,4 процента, примерно до 106 миллиардов кубометров, а потребление газа за этот период снизилось на 11 процентов в годовом выражении — до 197 миллиардов кубометров.

23 августа биржевые цены на газ в Европе упали на 18 процентов. После достижения накануне пика цены в 503 доллара за тысячу кубометров котировки рухнули ниже 400 долларов за тысячу кубометров. Агентство Bloomberg объясняет, что цены на газ снизились, поскольку трейдеры ожидают результатов решающих переговоров насчет работы предприятий в Австралии, где ранее обсуждалось возможное начало забастовки рабочих со 2 сентября.