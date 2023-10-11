Палестина пообещала содействовать эвакуации россиян из сектора Газа

Посол Нофаль: Палестина готова содействовать эвакуации россиян из сектора Газа

Палестина выразила готовность содействовать эвакуации россиян из сектора Газа. С таким обещанием выступил палестинский посол в России Абдель Хафиз Нофаль в беседе с ТАСС.

«Конечно, мы готовы помогать на всех уровнях», — ответил он.

Говоря о перспективах продолжительности палестино-израильского конфликта, посол заявил, что сейчас «положение очень трудное».

Ранее посол РФ в Тель-Авиве Анатолий Викторов рассказал, что несколько сотен россиян запросили эвакуацию из Израиля. Дипломат отметил, что две российские авиакомпании совершают регулярные рейсы из Тель-Авива в Сочи и Минеральные Воды.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в Газе.