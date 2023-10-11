Папа Римский заявил о праве Израиля на самооборону

Папа Римский Франциск: Израиль имеет право защищать себя

Израиль имеет право защищать себя. Об этом Папа Римский Франциск заявил в конце своей еженедельной проповеди на площади Святого Петра, сообщает Reuters.

Понтифик выразил серьезную обеспокоенность по поводу ситуации в Израиле и призвал боевиков ХАМАС отпустить заложников. «Я продолжаю с болью и тревогой следить за тем, что происходит в Израиле и Палестине. Так много людей [скончались], а другие ранены. Я молюсь за те семьи, которые стали свидетелями того, как праздник превратился в день траура, и прошу, чтобы заложники были немедленно освобождены», — сказал он.

Он также отметил, что сектор Газа находится в полной блокаде. «Тот, на кого напали, имеет право защищать себя, но я очень обеспокоен тотальной блокадой, в которой живут палестинцы в секторе Газа», — добавил он.

Ранее Папа Франциск призвал прекратить насилие и войну в Израиле и Палестине. По его словам, терроризм и война ведут только к страданиям, это поражение, указал он и выразил сочувствие тем, кто «переживает часы ужаса и тревоги».