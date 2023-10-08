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16:15, 8 октября 2023Мир

Папа Римский в своей проповеди оценил события в Израиле

Папа Римский Франциск призвал к прекращению огня в Израиле и Палестине

Фото: Us Vatican Media / Globallookpress.com

Папа Римский Франциск призвал прекратить насилие и войну в Израиле и Палестине. Об этом он заявил в своей воскресной проповеди на площади Святого Петра в Ватикане, передает ТАСС.

Понтифик сказал, что «с волнением и болью» следит за обострением ситуации на Ближнем Востоке и осуждает новый виток насилия.

Терроризм и война ведут только к страданиям, это поражение, указал он и выразил сочувствие тем, кто «переживает часы ужаса и тревоги». Папа Римский сказал, что молится за всех «в эти часы террора и страха» и за мир между Израилем и Палестиной.

8 октября военно-политический кабинет Израиля объявил о переходе страны в «состояние войны». Власти одобрили введение пункта 40 закона о правительстве — он регулирует порядок объявления состояния войны. В последний раз этот пункт вводился в действие 50 лет назад — во время арабо-израильской войны Судного дня в 1973 году.

Утром 7 октября израильская армия сообщила об обстреле ракетами со стороны палестинских радикалов из сектора Газа и начала ответную военную операцию. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху приказал очистить страну от террористов и анонсировал «войну, которой ХАМАС еще не видел».

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