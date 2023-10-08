Израиль раскрыл новые данные о погибших и раненых после нападения ХАМАС

В Израиле погибло свыше 600 человек и 2000 ранены после нападения ХАМАС

Начало событий в новости Папа Римский в своей проповеди оценил события в Израиле

В Израиле погибло более 600 человек в результате нападения боевиков палестинской радикальной организации ХАМАС из сектора Газа, сообщает ТАСС.

Число раненых превышает 2000 человек.

Израильские власти отмечают, что эти данные не окончательные. Количество погибших и пострадавших будет расти.

Папа Римский Франциск призвал прекратить насилие и войну в Израиле и Палестине во время своей воскресной проповеди на площади Святого Петра в Ватикане. Терроризм и война ведут только к страданиям, это поражение, указал он и выразил сочувствие тем, кто «переживает часы ужаса и тревоги». Папа Римский сказал, что молится за всех «в эти часы террора и страха» и за мир между Израилем и Палестиной.

8 октября военно-политический кабинет Израиля объявил о переходе страны в «состояние войны». Власти одобрили введение пункта 40 закона о правительстве — он регулирует порядок объявления состояния войны. В последний раз этот пункт вводился в действие 50 лет назад — во время арабо-израильской войны Судного дня в 1973 году.