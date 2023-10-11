Депутат Госдумы рассказал о выставленном ветерану счете на 23 миллиона рублей

Депутат Госдумы Попов: под Москвой ветерану выставили счет на 23 миллиона рублей

В Московской области ветерану боевых действий с четырьмя детьми выставили многомиллионный счет за подключение к коммуникациям. Подробности этой истории приводит депутат Госдумы и телеведущий Евгений Попов в Telegram.

«23 317 199 рублей 53 копейки», — указал парламентарий точную сумму, значащуюся в платежном документе.

По словам Попова, такую сумму у ветерана запросили за подключение дачного дома к электросети. Этому предшествовала продолжительная переписка с «бюрократической машиной», пояснил депутат. «Цензурных слов нет, одни эмоции», — добавил Попов и сообщил о направлении депутатского запроса в правительство в связи с ситуацией, в которой оказался мужчина.

11 октября президент России Владимир Путин предложил предоставлять участникам специальной военной операции субсидии на газификацию. Президент напомнил, что программа социальной газификации действует с 2021 года.