В европейской стране пожаловались российский пластик

Interia: в Польше пожаловались на поставляемый из России в Евпропу пластик

Отраслевые эксперты в Польше забили тревогу из-за больших объемов импортируемого из России «первичного» пластика. Об этом говорится в статье, размещенной на портале Interia.

В материале говорится, что, несмотря на эмбарго на российское сырье, действующее практически во всех европейских странах, пластик из РФ продолжает попадать на польский рынок. «Здесь он становится более дешевой альтернативой пластикам польского производства, особенно переработанным», — отмечает автор.

По данным ассоциации «Польский рециклинг», с начала специальной военной операции (СВО) на Украине почти 40 процентов членов этой организации столкнулись на рынке с дешевым российским первичным сырьем. При этом потребность в пластмассе в Польше составляет примерно четыре миллиона тонн в год, что составляет 7,5 процента всего спроса Евросоюза. В организации эти цифры назвали «ужасными», так как большинство государств-членов ЕС пытаются ограничить использование пластика и пропагандировать рециклинг.

Кроме того, в статье упомянули еще одну проблему — налоги, которые Варшаве приходится платить за присутствие на рынке переработанных пластмасс. По данным минфина страны, только в 2021 году из бюджета пришлось заплатить почти 400 миллионов долларов этого налога. При этом эксперты считают, что в прошлом году эта сумма могла превысить 460 миллионов долларов.