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20:58, 11 октября 2023Силовые структуры

Подросток напал с ножом на пытавшихся его остановить во время драки россиян

В Волгограде следователи возбудили дело против подростка, порезавшего мужчин

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Волгограде следователи возбудили уголовное дело в отношении 17-летнего местного жителя, напавшего с ножом на двоих мужчин. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных двумя статьями, в том числе 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ.

8 октября подросток подошел к одному из жилых домов, где решил встретиться со своим 30-летним знакомым, чтобы прояснить конфликтную ситуацию. Они зашли в подвал, где несовершеннолетний начал избивать мужчину. Агрессию попытался остановить 38-летний знакомый пострадавшего. Однако тогда обвиняемый достал нож и порезал им вступившегося за оппонента мужчину. Подросток нанес ему не менее шести ударов в различные части тела.

После этого несовершеннолетний вышел на улицу, где его хотел задержать еще один мужчина, который ранее покинул подвал. Тогда подозреваемый ударил его ножом в область сердца и лишил жизни.

Ранее в Пермском крае 16-летний подросток планировал напасть с оружием на одноклассников и учителей.

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    Варвара Митина
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