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12:14, 6 октября 2023Силовые структуры

Подросток написал о планах устроить стрельбу в школе и попал под следствие

В Пермском крае задержали ученика, писавшего о планах устроить стрельбу в школе

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

В Пермском крае 16-летний подросток планировал напасть с оружием на одноклассников и учителей. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По данным источника, мальчик расписал свои планы в Telegram-канале. Он говорил, что хочет расправиться с отчимом, а затем устроить стрельбу по ученикам школы №30 в Березниках. В постах он жаловался, что его били в детском саду и дома.

Школьника задержали. Теперь следователя выясняют, правда ли он решался на преступление.

Ранее в Сургуте семиклассник написал черным маркером в туалете, что 7 октября в школе произойдет теракт. Помимо этого, он заявил, что отомстит за все.

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    Екатерина Кашурникова
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