Друг погибшего от атак на Израиль россиянина рассказал об убитом

«Лента.ру»: погибший в Израиле Давид Лысцов работал на фестивале Nature Party

Погибший от атак на Израиль россиянин Давид Лысцов работал охранником на музыкальном фестивале Nature Party, на посетителей которого напали боевики ХАМАС. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал друг убитого.

«Нам (фирме — прим. собеседника «Ленты.ру») тоже предлагали этот субподряд, но мы отказались из-за большого количества других заказов. Хотя на всех предыдущих фестивалях мы работали. Таким способом концерт Бруно Марса, возможно, спас нашу жизнь, но не его», — рассказал друг погибшего.

Он добавил, что последний раз видел Давида Лысцова 4 октября на первом концерте американского певца Бруно Марса.

«Он был веселый и звал нас поехать с ними [на фестиваль Nature Party]», — сообщил собеседник «Ленты.ру».

Ранее стало известно имя второго погибшего во время атаки ХАМАС на Израиль россиянина. Им оказался 35-летний Давид Лысцов из Златоуста. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным посольства России в Израиле, в ходе атаки ХАМАС погибли четыре россиянина, еще шестеро числятся пропавшими без вести.