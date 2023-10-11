Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:24, 11 октября 2023Мир

Друг погибшего от атак на Израиль россиянина рассказал об убитом

«Лента.ру»: погибший в Израиле Давид Лысцов работал на фестивале Nature Party

Фото: Mohammed Salem / Reuters

Погибший от атак на Израиль россиянин Давид Лысцов работал охранником на музыкальном фестивале Nature Party, на посетителей которого напали боевики ХАМАС. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал друг убитого.

«Нам (фирме — прим. собеседника «Ленты.ру») тоже предлагали этот субподряд, но мы отказались из-за большого количества других заказов. Хотя на всех предыдущих фестивалях мы работали. Таким способом концерт Бруно Марса, возможно, спас нашу жизнь, но не его», — рассказал друг погибшего.

Он добавил, что последний раз видел Давида Лысцова 4 октября на первом концерте американского певца Бруно Марса.

«Он был веселый и звал нас поехать с ними [на фестиваль Nature Party]», — сообщил собеседник «Ленты.ру».

Ранее стало известно имя второго погибшего во время атаки ХАМАС на Израиль россиянина. Им оказался 35-летний Давид Лысцов из Златоуста. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным посольства России в Израиле, в ходе атаки ХАМАС погибли четыре россиянина, еще шестеро числятся пропавшими без вести.

Что думаешь? Оцени!
    Алена Шевченко
    Обсудить
    Последние новости

    Портман в ужасе, Мадонна молится, а порнозвезда за Палестину. Как мировые звезды реагируют на войну Израиля и ХАМАС?

    Сын звезды сериала «Каменская» набил себе татуировки с лицами известных маньяков

    Россияне резко расхотели покупать жилье в одной европейской стране

    Россиянам рассказали об особенных поощрениях в банке

    Двое срочников погибли в Брянской области

    Названа самая популярная одежда в мире

    В российском баре две стриптизерши подрались из-за клиента

    Доля доллара в международных расчетах России снизилась в разы

    Врач оценила высказывания о лишнем весе Овечкина

    Раскрыто число желающих покинуть Израиль прямо сейчас россиян

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости