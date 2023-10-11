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10:43, 11 октября 2023Мир

Посольство в Израиле рассказало об обращениях россиян из-за пропавших близких

Посольство РФ в Израиле рассказало об обращениях россиян из-за пропавших близких

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Четыре гражданина России, имевшие также гражданство Израиля, числятся погибшими. Также продолжают поступать просьбы об установлении местонахождения прибывших ранее в страну россиян. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» сообщил представитель пресс-службы Посольства России в Израиле.

«В предоставленных израильской стороной списках пропавших без вести числятся шестеро российских граждан. Продолжают поступать обращения от родственников прибывших ранее в Израиль россиян с просьбами помочь установить их местонахождение. Со своей стороны делаем все возможное, чтобы им помочь», — добавил собеседник «Ленты.ру».

Представитель пресс-службы рассказал, что посольство продолжает работать с поступающими многочисленными звонками, в том числе от находящихся в Израиле туристов.

«Обращаем внимание на то, что консульским отделом Посольства России в Израиле в дополнение к телефону экстренной связи открыта дополнительная горячая линия», — отметил он.

7 октября ХАМАС атаковало Израиль. Представители движения объявили о начале военной операции. Вооруженные люди также проникли на территорию Израиля и захватили более сотни заложников.

Израиль назвал нападение войной и в ответ начал операцию «Железные мечи» в секторе Газа. Обе стороны потеряли сотни человек, в том числе и гражданских. Тысячи получили ранения.

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    Алена Шевченко
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