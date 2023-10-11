Россиян предупредили об опасности популярного вида каши

Врач и телеведущий Александр Мясников, а также биолог Екатерина Баранова предупредили россиян об опасности популярного вида каши. Специалисты заявили, что употребление манной каши может приводить к развитию сахарного диабета, ожирению, возникновению сердечных заболеваний и раку. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

«Манная каша, безусловно, является высокоэнергетическим продуктом. Она очень калорийная, для многих людей она опасна», — заявила Баранова. По ее словам, употребление этого вида каши действительно дает энергию. «Но это фактически все равно, что есть сахар», — добавила она.

Мясников объяснил, что показатель гликемического индекса манной каши равен показателю белого хлеба и сахара. По этой причине это блюдо приводит к риску развития различных заболеваний. «К диабету, ожирению, и как следствие — к сердечным и онкологическим заболеваниям», — предупредил врач.

Ранее Мясников заявил, что в случае отсутствия альтернативы лекарства можно запивать чаем. Вместе с тем доктор отметил, что содержащийся в чае кофеин может вступить в реакцию с препаратом.