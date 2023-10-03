Врач высказался о приеме лекарств с чаем

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что в случае отсутствия альтернативы лекарство можно запивать чаем. На популярный вопрос о приеме медикаментов он ответил в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1». Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

«Если вы находитесь в такой ситуации, когда у вас есть лекарство и только чай, и у вас выбор — либо выпить лекарство и запить чаем, либо не выпить, — тогда можно», — сказал специалист.

Вместе с тем доктор отметил, что содержащийся в чае кофеин может вступить в реакцию с препаратом. Он высказался о приеме лекарств с чаем словами «при нужде — можно, но не нужно».

Ранее Мясников назвал разрушающие сердце привычки. Врач порекомендовал не переносить болезни на ногах, а также не злоупотреблять сладким, белым рисом, хлебом и другими продуктами с простыми углеводами.

Перед этим доктор рассказал об опасном положении для сна. Мясников предупредил, что если пережимать конечность во время сна, то утром после ее высвобождения у человека может развиться так называемый краш-синдром.