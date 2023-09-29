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12:42, 29 сентября 2023Интернет и СМИ

Врач назвал разрушающие сердце привычки

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» перечислил привычки, которые нарушают работу сердца. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Одной из привычек, разрушающих сердце, Мясников назвал перенос болезней на ногах. «Во времена эпидемий гриппа число сердечных заболеваний, инфарктов резко растет. (...) То же самое мы видели во время пандемии коронавируса», — рассказал врач. Он объяснил, что воспалительные процессы, которые происходят в организме во время болезни, являются нагрузкой для сердца.

Также специалист заявил, что для здоровья сердца не следует злоупотреблять сладким, белым рисом, хлебом и другими продуктами с простыми углеводами. Мясников также порекомендовал воздержаться от использования гаджетов перед сном. По его словам, убирать электронные устройства следует за четыре часа до сна.

Ранее Мясников назвал группу продуктов, которая обладает мощным противораковым действием. Он заявил, что все виды зеленых салатов защищают от онкологических заболеваний.

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    Евгения Наумова
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