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10:35, 22 сентября 2023Интернет и СМИ

Россиянам назвали группу продуктов с мощным противораковым действием

Фото: chiara conti / Unsplash

Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» назвал группу продуктов, которая обладает мощным противораковым действием. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Мясников заявил, что все виды зеленых салатов защищают от онкологических заболеваний. «Вся зелень — это фолиевая кислота. А фолиевая кислота (...) — это мощное противораковое действие», — сказал врач. По его словам, у людей, которые регулярно употребляют в пищу зеленые салаты, риски развития рака меньше, чем у тех, кто избегает эту группу продуктов.

Специалист добавил, что зеленые салаты также могут уберечь от сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее Мясников в программе «О самом главном» назвал две группы людей, которым с осторожностью нужно есть зелень. В частности, он посоветовал употреблять ее в небольшом количестве тем, кто принимает кроверазжижающие препараты. Как объяснил врач, зелень содержит витамин, который может нейтрализовать действие этой группы лекарств.

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    Олег Давыдов
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