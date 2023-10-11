Порнозвезда рассказала о двухнедельном браке

27-летняя модель OnlyFans и порнозвезда Сапфир Хауэлл, более известная как Эльза Джин, рассказала о том, как была в браке в течение двух недель. Подробности она раскрыла в подкасте Heartbreakers, доступном на YouTube.

Порноактриса рассказала, что девять лет назад вышла замуж за мужчину, у которого, как она впоследствии выяснила, была друга жена и дети. «Я взяла его телефон и узнала, что у него была полноценная семья», — вспомнила она. Спустя две недели после бракосочетания, как отметила звезда порно, она развелась с мужем.

Модель объяснила, что мужчина работал адвокатом и часто был в разъездах, поэтому ему удавалось жить на две семьи и скрывать это. «Ему было 40 лет, а мне 18», — добавила она.

Ранее Эльза Джин раскрыла свой заработок в первый год работы в индустрии фильмов для взрослых. По ее словам, за первый год работы в порно она заработала 200 тысяч долларов (почти 20 миллионов рублей по текущему курсу). Она отметила, что снималась каждый день, а за каждую съемку ей платили от тысячи до полутора тысяч долларов (примерно 100-150 тысяч рублей).