Известная порноактриса раскрыла свой заработок

27-летняя модель OnlyFans и порнозвезда Сапфир Хауэлл, более известная как Эльза Джин, раскрыла свой заработок в первый год работы в индустрии фильмов для взрослых. На эту тему она высказалась в подкасте Heartbreakers, доступном на YouTube.

Порноактриса рассказала, что с момента ее совершеннолетия на протяжении семи лет ее обеспечивал взрослый женатый мужчина. «Он давал мне миллионы долларов, что окупило всю мою оставшуюся жизнь», — добавила Джин. По словам модели, около двух лет назад назад она прекратила общение с мужчиной.

Джин также отметила, что за первый год работы в порноиндустрии заработала 200 тысяч долларов. «Мне платили от тысячи до 1,5 тысяч за сцену, я снималась почти каждый день», — объяснила она.

Ранее Эльза Джин раскрыла влияние верующей семьи на ее жизнь. По словам звезды порно, строгое религиозное воспитание помогает ей «оставаться приземленной».