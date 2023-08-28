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08:00, 29 августа 2023Интернет и СМИ

Порнозвезда рассказала о влиянии религиозной семьи на ее жизнь

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Модель OnlyFans и порнозвезда Сапфир Хауэлл, более известная как Эльза Джин, раскрыла влияние верующей семьи на ее жизнь. В интервью Daily Mail она призналась, что строгое религиозное воспитание помогает ей в жизни.

Порноактриса рассказала, что росла в очень верующей семье. «Я видела, как все другие члены моей семьи действительно были религиозными», — отметила она.

По словам звезды порно, строгое религиозное воспитание помогает ей «оставаться приземленной». «Сейчас я неверующая, но мне нравится, что я выросла именно в такой семье», — сказала она.

Ранее модель и порноактриса из Канады Корина Кова пожаловалась на главный, по ее мнению, стереотип о секс-индустрии. В подкасте Inside OnlyFans она заявила, что многие утверждают, что работа в порно унизительна для женщин, хотя сама она считает, что это не так.

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    Олег Давыдов
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