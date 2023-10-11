Посол России допустил большее число погибших в Израиле россиян

Посол Викторов: погибших в Израиле россиян может быть больше, чем подтверждено

Число погибших и пропавших без вести в Израиле российских граждан может быть значительно больше, чем подтверждалось ранее. Об этом заявил посол РФ в Тель-Авиве Анатолий Викторов, его слова приводит РИА Новости.

По его словам, в настоящее время дипмиссия располагает информацией о четырех погибших россиянах и шести пропавших без вести. «На самом деле — с учетом масштабов жертв среди мирного населения и раненых — предполагаем, что их, конечно, гораздо больше», — допустил он.

При этом высокопоставленный дипломат подчеркнул, что может оперировать только подтвержденными и сверенными с израильской стороной данными.

Ранее в октябре находящихся в Израиле российских граждан призвали не дожидаться возможного ухудшения обстановки и покинуть страну, воспользовавшись действующими регулярными рейсами. Такую рекомендацию соотечественникам дал посол РФ в Тель-Авиве Анатолий Викторов.