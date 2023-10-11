Россиян призвали не дожидаться ухудшения обстановки в Израиле и покинуть страну

Посол РФ в Израиле Викторов призвал россиян воспользоваться действующими рейсами

Посол РФ в Тель-Авиве Анатолий Викторов призвал находящихся в Израиле российских граждан не дожидаться возможного ухудшения обстановки и покинуть страну, воспользовавшись действующими регулярными рейсами. Комментарий высокопоставленного дипломата приводит ТАСС.

«Моя настоятельная рекомендация, совет тем, кто хочет уехать, опасается за свою судьбу, судьбу своих близких, — не надо дожидаться возможного дальнейшего ухудшения обстановки и [нужно] воспользоваться услугами российских и действующих еще иностранных авиаперевозчиков, которые продолжают сейчас предоставлять свои услуги», — заявил он.

По словам Викторова, если будет другое развитие событий, дипмиссия будет реагировать соответствующим образом. «Никого без внимания из наших сограждан не оставим», — добавил он.

Ранее около 160 россиян обратились в посольство в Израиле с целью покинуть территорию страны.