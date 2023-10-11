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13:47, 11 октября 2023Путешествия

Раскрыто число желающих покинуть Израиль прямо сейчас россиян

Около 160 россиян обратились в посольство РФ в Израиле с целью покинуть страну

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Около 160 российских граждан обратились в посольство в Израиле с целью покинуть территорию страны. Число желающих уехать из Израиля прямо сейчас россиян раскрыл посол РФ в Тель-Авиве Анатолий Викторов, его слова приводит РИА Новости.

«Статистика подвижная, пока зафиксировано около 160 обращений, в которых люди точно говорят, что хотят выехать, — добавил дипломат. — В основном это люди из южных районов Израиля, половина из них точно оттуда».

Более того, по словам главы дипмиссии, примерно 200 человек заявили, что готовы покинуть страну, если будут авиарейсы. «Но настоятельной необходимости при этом не обозначили», — пояснил он.

10 октября пресс-секретарь дипмиссии РФ в Палестине Алия Зарипова заявила, что в настоящее время нет подтвержденных данных, что среди заложников ХАМАС есть российские граждане.

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    Фариза Бацазова
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