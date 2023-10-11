Появилось видео полета боевика ХАМАС над зоной музыкального фестиваля в Израиле

Полет боевика ХАМАС над зоной музыкального фестиваля в Израиле попал на видео

На видео попал боевик радикальной палестинской группировки ХАМАС, который одним из первых подлетел на параплане к месту проведения фестиваля транс-музыки Nature Party в Израиле. Кадры публикует Telegram-канал «СИГНАЛ».

Полет снял один из участников фестиваля. Никто из людей, находившихся поблизости, не обратил особого внимания на парапланериста.

Десантники ХАМАСА высадились рядом с местом проведения фестиваля около 6:30 утра в субботу, 7 октября. Организаторы и охрана фестиваля предупредили гостей о максимальном уровне тревоги и призвали всех эвакуироваться.

Участники мероприятия оказались окружены: четыре пикапа, заполненные боевиками и вооруженными людьми на мотоциклах, блокировали главную дорогу, ведущую от места проведения. Многие попытались спасти бегством через пустыню, однако боевики преследовали их на автотранспорте и продолжали стрелять.

Израильская служба спасения Zaka сообщила, что было обнаружено по меньшей мере 260 тел, и есть опасения, что общее число может возрасти. Родственники продолжают посещать больницы в попытке найти пропавших без вести.