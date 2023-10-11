Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:11, 11 октября 2023Мир

Появилось видео полета боевика ХАМАС над зоной музыкального фестиваля в Израиле

Полет боевика ХАМАС над зоной музыкального фестиваля в Израиле попал на видео

На видео попал боевик радикальной палестинской группировки ХАМАС, который одним из первых подлетел на параплане к месту проведения фестиваля транс-музыки Nature Party в Израиле. Кадры публикует Telegram-канал «СИГНАЛ».

Полет снял один из участников фестиваля. Никто из людей, находившихся поблизости, не обратил особого внимания на парапланериста.

Десантники ХАМАСА высадились рядом с местом проведения фестиваля около 6:30 утра в субботу, 7 октября. Организаторы и охрана фестиваля предупредили гостей о максимальном уровне тревоги и призвали всех эвакуироваться.

Участники мероприятия оказались окружены: четыре пикапа, заполненные боевиками и вооруженными людьми на мотоциклах, блокировали главную дорогу, ведущую от места проведения. Многие попытались спасти бегством через пустыню, однако боевики преследовали их на автотранспорте и продолжали стрелять.

Израильская служба спасения Zaka сообщила, что было обнаружено по меньшей мере 260 тел, и есть опасения, что общее число может возрасти. Родственники продолжают посещать больницы в попытке найти пропавших без вести.

Что думаешь? Оцени!
    Виктория Кондратьева
    Обсудить
    Последние новости

    Доллар и евро растут. Чего ждать рублю через месяц или год?

    VK объявила о запуске уникальных программ

    Стало известно о скором визите президента Палестины в Россию

    В ДНР описали ситуацию в Авдеевке

    Санду рассказала о возможном завершении приднестровского конфликта

    Игорь Николаев пообещал выйти на сцену в конце октября

    В Румынии нашли причину падения беспилотников на территории страны

    Ведущая «Дома-2» пожаловалась на неприятное последствие отдыха в Таиланде

    Очевидец рассказал о тактике нападения ХАМАС на фестиваль в Израиле

    Подозреваемого в шпионаже гражданина Таджикистана арестовали в Москве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости