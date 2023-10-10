«Боевики целились в тех, кто пытался сбежать». Что выжившие участники рейва в Израиле рассказывают об атаке ХАМАС?

Daily Mail: от рук ХАМАС на фестивале в Израиле погибло минимум 260 человек

Жертвами ХАМАС на фестивале Supernova в Израиле стали по меньшей мере 260 человек. Издание Daily Mail назвало случившееся бойней и одним из символов вторжения ХАМАС в Израиль.

Мероприятие, приуроченное к еврейскому празднику Симхат Тора, было объявлено «праздником друзей, любви и бесконечной свободы». Предполагалось, что несколько тысяч человек устроят танцы в пустыне под звездным небом.

Фестиваль попал под атаку ХАМАС в первые часы вторжения

Около 6:30 утра в субботу, 7 октября, рядом с местом проведения фестиваля высадились десантники на парапланах. Параллельно с этим с территории сектора Газа начался ракетный обстрел юга Израиля. Организаторы и охрана фестиваля предупредили гостей о максимальном уровне тревоги и призвали всех эвакуироваться.

Все началось как прекрасная вечеринка, с великолепным настроением и энергией. Но около 6:30 утра начался ракетный обстрел. Многие люди запаниковали и побежали к своим машинам Давид (имя изменено) выживший участник фестиваля

Однако участники фестиваля оказались окружены: четыре пикапа, заполненные боевиками и вооруженными людьми на мотоциклах, блокировали главную дорогу, ведущую от места проведения. «Мы услышали выстрелы и позже поняли, что боевики целились в тех, кто пытался сбежать с вечеринки, — они ждали их. Там была такая паника, а звуки выстрелов становились все ближе и ближе», — рассказал один из очевидцев.

Участники фестиваля прятались и пытались спастись бегством по пустыне

Многие попытались спасти бегством через пустыню, однако боевики преследовали их на автотранспорте и продолжали стрелять. «Прятались и убегали в открытом поле, худшем месте, которое только могло быть в такой ситуации», — рассказал выживший участник фестиваля. Родители и друзья получали панические сообщения от своих попавших в ловушку близких.

Другие пытались найти укрытие на территории фестиваля. Выживший раненый Сахар Бен Села рассказал, что полицейский отвел его в бетонное бомбоубежище вместе еще примерно с 30 людьми, вскоре туда ворвались террористы, убили полицейского и начали расстреливать людей. Другим пришлось притворяться мертвыми.

Израильские силовики прибыли на место проведения фестиваля только через несколько часов

Окончательное число жертв стало известно только 9 октября

Израильская служба спасения Zaka сообщила, что было обнаружено по меньшей мере 260 тел, и есть опасения, что общее число может возрасти. Родственники продолжают посещать больницы в попытке найти пропавших без вести.

Это была казнь. Мы были как утки на стрельбище Ханох Хай Коэн выживший участник фестиваля

Многих участников фестиваля боевики ХАМАС взяли в заложники и переправили в Газу. Родственники смогли опознать их на видео, опубликованных террористами.

ХАМАС атаковал Израиль 7 октября

Утром 7 октября армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. Кроме того, в приграничные районы Израиля проникло неопределенное число террористов. В ходе нападения боевики ХАМАС похитили 100 жителей Израиля — среди них есть мирные жители и военные. Представитель Армии обороны Даниэль Хагари заявил, что по Израилю было выпущено более 2200 ракет. По его словам, члены ХАМАС проникли на израильскую территорию с суши, моря и воздуха.

После массового ракетного обстрела территории еврейского государства Израиль объявил о начале операции «Железные мечи». Армия обороны Израиля сообщила, что создаст закрытую военную зону в районе сектора Газа. ВВС ЦАХАЛ наносят удары по целям в секторе Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уточнил, что Израиль не просто проводит силовую операцию, а находится в состоянии войны с боевиками ХАМАС.