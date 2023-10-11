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12:04, 11 октября 2023Бывший СССР

Появилось видео поражения украинского самолета Су-25 на аэродроме

Репортер Руденко показал кадры поражения Су-25 на аэродроме в Кривом Роге

Вооруженные силы (ВС) России поразили украинский самолет Су-25, который стоял на аэродроме в Кривом Роге. Видео показал репортер Андрей Руденко в своем Telegram.

По его словам, кадры примечательны тем, что для поражения истребителя использовался новый барражирующий боеприпас, способный преодолевать расстояние до 120 километров.

Ранее Минобороны России опубликовало видео, на котором российские артиллеристы точными ударами разбивают личный состав и украинские позиции вблизи города Северска в Донецкой народной республике (ДНР).

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    Алевтина Запольская
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